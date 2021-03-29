大陸為全球5G重要建設市場，展望2021年，目前在建設數量上出現雜音，恐轉向採低頻拚覆蓋策略，故光收發模組升級相關供應商、回傳網路相關受惠之分波器廠商、5G小型基地台與CPE相關業者可望從中受益，相關概念股包括眾達-KY、波若威、聯亞、中磊、智易、合勤控等。

根據大陸三大電信商年報揭示，2020年大陸新增64萬、累計開通77萬座5G基地台，至於2021年，中國電信計畫將與中國聯通共建32萬座5G基地台，中國移動除自建12萬座2.6GHz之5G基地台之外，並計畫與中國廣電於2021-2022共建40萬座以上700MHz之5G基地台。

展望2021年，中國電信已表明將與中國聯通共建32萬座5G基地台，其中包含屬於5G的3.5GHz頻段以及過去4G用2.1GHz頻段，而中國移動除了表示2021年將新增12萬2.6GHz基地台之外，本次針對原定與中國廣電共建的40萬台700MHz頻段之5G基地台，將以40萬座作為最少需求量，同時將原定2021年完成之計畫拉長至2021~2022年完成。

展望長線，法人歸納出三點，首先，考量2020年初，大陸三大電信商原預計2020年新增數量為55萬台，最終超額完成；再者，2020年底工信部對2021年計畫新增60萬座以上，依過往經驗為超標完成；最後，基於包括地緣政治、近期零組件短缺與700MHz總量之不確定性，下調2021預估大陸5G基地台新增量為72萬座，且預估在轉向採用低頻段大量增加覆蓋率之下，大陸5G基地台需求在2022年後增速將放緩。

大陸三大電信商也公告2021年資本支出，法人分析指出，觀察歸屬於5G的部分，在2020年較2019年大幅增加4~5倍之後，2021年為持平，規格方面相較於3.5GHz採用16T16R以上為主流規格，包括中國電信/中國聯通今年將開始向下重耕4G之2.1GHz頻段，與中國移動大量採用700MHz頻段，主流天線皆為2T2R/4T4R，雖然覆蓋範圍可顯著改善，但網路速度將下降且射頻相關成本亦大幅降低，因此，預估2021年中國5G基地台標案單價將進一步下降。

在大陸電信商5G資本支出持平但基地台價格顯著下降的情況下，資本支出將主要用於外部配件與設備升級，其中包括前傳/中傳/回傳之光收發模組升級、回傳網路採WDM規格將帶動分波器產業營收成長、5G小型基地台與CPE需求將開始發生。

在大陸今年5G基地台布建趨勢下，看好受益族群有光收發模組升級相關供應商、回傳網路相關受惠之分波器廠商、5G小型基地台與CPE相關業者，包括眾達-KY(4966)、波若威(3163)、聯亞(3081)、中磊(5388)、智易(3596)、合勤控(3704)等。

(時報資訊)