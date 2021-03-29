歐系外資出具報告，調升緯穎(6669)目標價到985元，給予「表現優於大盤」評等。看好緯穎在雲端客戶的拓展，新的機會將帶動緯穎營運起飛，預料3月營收就會看到端倪。

緯穎日前宣布，透過參與資料中心液冷技術領導廠商LiquidStack的A輪融資，取得一席董事席位。緯穎與LiquidStack建立策略夥伴關係後，將利用雙方的兩相浸沒式冷卻技術，共同推進新一代資料中心IT基礎架構，促進雲端運算、邊緣運算，以及高效能運算應用的發展。

緯穎投入新型態散熱技術與整合解決方案的開發，已完成結合OCP(Open Compute Project)伺服器的兩相浸沒式液冷解決方案，不僅可提高用電與散熱效率，也提供了良好的可靠性與維護的便利性。這樣的設計，可讓雲端資料中心擁有更好的電力使用效率 (power usage effectiveness, PUE)，並以更高的運算密度提供服務。同時，也讓資料中心的運行對環境更加友善。

LiquidStack原名Allied Control(ACL)，是全球最大的浸沒式液體冷卻技術公司之一。該公司已為其最大股東Bitfury集團，部署多個採用浸沒式液冷技術的超大型比特幣挖礦站。透過本次的投資案，緯穎將可利用LiquidStack的部署經驗與專業知識，加快產品上市時間，實現產品的規模化，並且透過彼此的供應鏈合作，共同拓展商機。

(時報資訊)