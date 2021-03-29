美股上周五全面大漲，台北股市今(29日)開盤以16411.67點、上漲105點開出，指數重回16400點，台積電上周回神後，今日開盤大漲9元，以599元開出，隨即重返600元。

由於疫苗施打進展樂觀，以及聯準會(Fed)鬆綁銀行配發股利限制，美股上周五(26日)全面大漲，道瓊工業指數終場上漲453.40點(或1.39%)，收在33072.88點；標普500指數收盤上漲65.02點(或1.66%)，收在3974.54點；以科技股為主的那斯達克指數終場上漲161.04點(或1.24%)，收在13138.73點；費城半導體指數終場大漲146.40點(或4.95%)，以3106.28點作收，而台積電ADR也大漲5.5%。

台北股市26日開高走高，加權股價指數收在16305.88點，大漲245.74點，台積電股價回神，收在590元，大漲15元，外資及陸資買超226.53億元，投信買超10.79億元，自營商買超15.67億元，三大法人合計買超252.99億元。

法人表示，因近期美元強勢，很多權值股出現跌深反彈，現階段仍應選股不選市，本周是3月底、第1季底，是關鍵的一周，接著還有4天清明連假，連假結束後剛好是3月營收公布的高峰期，可特別留意法人連續買超的個股，可能3月營收值得期待。

(中時新聞網)