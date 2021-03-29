一名五十歲男性，單側鼻塞膿鼻涕數月，於家裡附近診所就診服藥，經治療後症狀仍反覆發作。某次大力打噴嚏後發現鼻腔擤出沒看過的黑色生物的尾巴，轉而至醫院就診，經醫師仔細檢查後，赫然發現右側鼻腔內有黑色活物，馬上於門診安排鼻竇內視鏡檢查，並經內視鏡協助下取出一條長約四公分的活水蛭。

●隨意飲用山泉水 當心水蛭入住鼻腔

經患者事後回想，可能是平常就有去山上取用山泉水回家飲用及洗臉的習慣，因此不慎吸入水蛭幼蟲而導致。

衛福部新營醫院耳鼻喉科柯建安醫師表示，山間溪流看似清澈純淨，其實水裡面可能含有肉眼不易查覺的水蛭幼蟲、寄生蟲及其他微生物菌叢等3種風險，千萬不可隨意飲用或是拿來沖洗臉部。

若不慎遭水蛭入住鼻腔，可能會有鼻腔異物感、因水蛭活動刺激而產生反覆打噴嚏、流鼻水及膿鼻涕等症狀，水蛭會分泌防止血液凝結的水蛭素，進而導致反覆鼻腔出血等情形。

若去野外活動回家後發現斷斷續續流鼻血甚至發現鼻腔內有蠕動物體，最好趕緊就醫，切勿自行摳挖，以免造成更大傷害。(圖/健康醫療網提供)

●野外活動應注意 反覆鼻腔出血應就醫

柯建安醫師說明，水蛭有吸盤且有齒，可咬破人體組織進而吸血且可用來固定蟲體位置。水蛭吸盤在吸住人體的時候不易移除，尤其鼻腔本身狹窄且黏膜脆弱，使得移除水蛭更加困難，柯建安醫師提醒，若去野外活動回家後發現斷斷續續流鼻血甚至發現鼻腔內有蠕動物體，最好趕緊就醫，切勿自行摳挖，以免造成更大傷害。

(中時新聞網)