【愛傳媒葉毓蘭專欄】長照是我們不想面對，卻又不得不面對的人生課題。很多人都有過照顧長輩、重症與失能家人的經驗，但也容易被長期照顧所帶來的各種壓力給拖垮。

新北市有一名78歲的陳姓老翁，在他28歲時生下患有先天性重度腦性麻痺的女兒，一出生就不能自行進食、行動，也無法言語。五十年來，這位陳爸爸以無比的父愛，扛起照顧女兒的所有責任。

去年二月，女兒牙痛哀號，陳爸爸因為擔心疫情，不敢帶女兒去醫院就診，為了幫助女兒解除痛苦，決定同歸於盡，先以棉被蒙住女兒的口鼻，讓她窒息身亡，又自殺未果後，向警方自首，日前一審判決，連法官都同情他的遭遇，輕判二年六個月。

我雖不認同陳爸爸悶死女兒的作法，但是這類長照悲歌的慘劇時有所聞，去年十二月高雄簡家四口輕生、去年五月高雄郭男刺死自己母親等故事，都是不堪長期照顧的沉重負荷，選擇了讓摯愛的家人解脫的例子。

陳爸爸雖然必須接受殺害女兒的刑責，但本席認為，這位父親其實從28歲的那天起，就已經坐了五十年的牢，是辛勞、也是心牢，他對女兒的愛以及責任感讓他半世紀照顧女兒，但卻等不到一個圓滿的結局。

像陳爸爸這樣的例子，在台灣還有很多很多。

在不遠的將來，2025年台灣就將進入高齡者超過20%，在2040年更將超過四成的超高齡社會，長照體系的嚴重不足，將會影響每一個家庭。

我希望政府應該研議如何提供家屬更多的支持，無論是經濟面、社會面或是照顧面的支持。

「幼吾幼以及人之幼，老吾老以及人之老」，改善長照就是拯救我國每一個老人與將老之人。

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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