籃網「三巨頭」杜蘭特、厄文與哈登重新同時上場比賽的時間快到了！籃網總教練納許29日受訪時表示，先前因為私人理由缺席3場的厄文，將在30日出戰灰狼比賽宣告復出，至於從2月14日就因左腿拉傷缺席至今的杜蘭特，至少還需缺席1周。

本季只打19場，平均可拿29.0分、7.3籃板及5.3助攻的杜蘭特，狀況可說接連發生，季初就因觸發聯盟健康與安全協議，兩度遭到隔離7天命運，沒想到他才復出打沒幾場，又因左腿肌拉傷，目前已經43天沒法比賽，如今終有復出時間表。

起碼杜蘭特的籃網隊友布魯斯布朗，已經提前預告杜蘭特當前狀態極佳，在訓練時跟杜蘭特同隊打4對4的布朗表示，「杜蘭特就是杜蘭特，我雖然不知道他什麼時候才可回歸球場，但他看起來狀態真的很好。」看來杜蘭特復出已經進入倒數。

畢竟籃網本季補強動作相當積極，除了找來活塞前鋒布雷克葛瑞芬，也將跟馬刺中鋒艾卓吉完成簽約，陣容已經快要從「三巨頭」進化到「五星戰隊」，問題還是磨合度的問題，所以一切仍需等到杜蘭特傷癒歸隊，才可真正看出這個豪華陣容能有多大威力。

(中時 )