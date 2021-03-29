演出八點檔《世間情》、《甘味人生》、《炮仔聲》等的34歲女星璟宣（本名廖璟瑄）不只長得漂亮，演技精湛又逼真，深受許多觀眾喜愛。不過長年尬戲曾導致子宮萎縮，再度惡化恐不能再生。

璟宣從模特兒當起，在電視台邂逅前夫，陸續生下兩個寶貝兒子，婚後定居屏東的她為了賺錢又北上接通告，被製作人相中接演《戲說台灣》，開啟八點檔演員之路，因與前夫個性不合離異。

璟宣為了賺錢養兩個兒子，馬不停蹄地拍戲，連睡覺的時間都少得可憐，長年累月下來身體果然出毛病，根據《三立新聞網》報導，她到婦產科照超音波時，被醫生告知「子宮萎縮提早老化」，AMH值甚至低到可能不孕，讓璟宣頓時晴天霹靂，推掉新戲約到國外散心，休息一段時間後才重返螢光幕，接下主持棒《姐姐當家》與大愛戲劇。

消息傳出後，不少粉絲都很擔心璟宣的身體健康，對此她昨（28日）於IG發文報平安：「謝謝大家的關心，關於報導內容提到我的健康出了些狀況，是前兩年拍八點檔時，現在都很好。」她提到想要維持健康的身體與心靈，運動絕對是不能少的，並PO出一張自己穿著運動內衣、貼身褲在健身房重訓的照片，身上幾乎找不到贅肉，體態相當窈窕，精神看起來也不錯，許多網友這時才鬆一口氣，紛紛留言：「宣寶寶辛苦了，要照顧好身體哦」、「身心健康小公主美美」、「身體保重，別讓我擔心」。

(中時新聞網)