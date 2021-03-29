台股累計今年初開盤3月26日共52個交易日，集中市場總成交值為18兆105.45億元，市場日均值為3,463.57億元，股票成交量週轉率為41.20％。群益證券看本周台股指數區間為16,000-16,600點，本周看好四大題材類股，包含：面板股、IC設計股、NB股、航運股等。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.根據外電報導，美國拜登政府高階官員正在研擬一套長期經濟計畫，內容包含強化基礎建設、因應氣候變遷和投資人力資本等，總規模約3兆美元、甚至上看4兆美元，進一步拉抬長期經濟。

2.經濟部統計處公布2月外銷訂單，雖受春節工作日減少影響，但訂單金額425.9億美元，仍創下歷年同月新高，年增率48.5％，創連12紅紀錄，同時並預期3月、第1季都有機會改寫歷史同期新高。

3.經濟部公布2月工業生產統計，工業生產指數106.83，年增率2.96％；製造業生產指數為108.76、年增率3.79％，二項指數同創歷年同月新高，且都連續寫下13個月的正成長。預期第1季將創歷年同期新高。

(工商 )