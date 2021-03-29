受惠於零組件、車用、5G雲端伺服器出貨可望持續放量，且通路銷售穩定成長，加上森崴(6806)挹注，正崴(2392)審慎樂觀看待今年營運，正崴預估，今年營運將較去年兩位數成長，有機會重回千億元。

正崴主要業務包括連接器、電競/遊戲機搖桿等配件產品、二輪電動車(自行車與滑板車)之組裝等系統產品，以及通路等，公司近幾年下足功夫進行產線自動化，並積極朝高毛利產品佈局，讓公司近兩年本業獲利能力大幅提升，亦降低了轉投資公司營運平平的衝擊。

就三大業務來看，系統產品約佔正崴合併營收50%，3C零組件約佔40%，通路約佔10%。

儘管2020年有新冠肺炎疫情干擾，正崴本業獲利未受太多影響，2020年合併營業收入為895.52億元，年減8.45%，營業毛利為97.73億元，年減4.35%，合併毛利率為10.91%，年增0.46個百分點，營業淨利為23.94億元，年成長4.95%，由於認列子公司光燿資產減損及匯兌損失，稅後盈餘為19.67億元，每股盈餘為4.06元，公司董事會決議每股配息2.5元。

由於通路銷售不錯，且系統產品出貨維持水準，正崴今年前2月合併營收為135.24億元，年成長38.08%。

正崴集團近幾年積極搶進綠色能源市場，轉投資-森崴能源在太陽能及離岸風電等佈局開始進入收割期，可望成為挹注正崴業績的新動能，正崴預估，今年綠色能源相關業務佔公司營收比重可望達5%到10%。

展望今年，正崴表示，今年零組件、系統產品及通路看起來還不錯，其中車用部分，公司產品包括：電動車用各項模組產品(動力電池、軟板、充電樁、連接器及控制模組等)，以及兩輪電動車(自行車與滑板車)之組裝，預估今年佔比有機會達10%，今年製造及通路均可望較去年兩位數成長，加上森崴工程款約50億元到60億元，樂觀看待今年營運，預估今年營收有機會突破千億元。

(時報資訊)