合勤控(3704)旗下的兆勤科技 (Zyxel Networks Corp)，推出一款12埠簡易網管型Multi-Gig交換器-XGS1250-12。這款交換器讓在家工作的專業人士、內容創作者和小企業用戶所使用的WiFi 6無線基地台和路由器發揮使用效能，同步支援市場上熱銷的iMac Pro、10G伺服器、NAS、新筆記電腦和桌機電腦等Multi-Giga規格的設備。

兆勤網路事業中心副總吳維銘表示，藉由擴展兆勤交換器的應用範圍，兆勤為那些因受限於網速的裝置，又需要遠端工作的網路需求，如視訊會議等，提供了更加自由且彈性的的選擇。有了Zyxel全新產品，用戶可獲得更快且穩定的網速。

兆勤表示，與目前市場上多數桌上型交換器只提供一兩個10G埠不同，Zyxel XGS1250-12具備4個10G埠(3個Multi-Gig埠和1個SFP+埠)，使用者能輕鬆連接更多Multi-Gig設備。

兆勤表示，XGS1250-12藉由直觀的網頁介面管理QoS、VLAN、鏈路聚合和IGMP snooping等方便的功能，為使用者提供流暢的網路體驗，它同時支援Cat 5e、Cat 6和Cat 6a網路線規格，使用者不需更換既有的網路線，就能將網路提升至Multi-Gig網路，網速瞬間提升至少2.5倍。

兆勤表示，XGS1250-12具備智能風扇設計，能依據溫度自動調節，即使在常溫下高效運行，也能安靜無聲，非常適合辦公室或家用電腦使用。

XGS1250-12是Zyxel Multi-Gig交換器系列新推出產品，全系列產品包括無網管型、網管型和雲管理型等交換器類型，為家庭用戶與中小企業提供最全面的解決方案。

(時報資訊)