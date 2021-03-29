古語有云：「一命、二運、三風水、四積陰德、五讀書」，居家風水一直以來都是許多人最重視的環節，涵蓋了人體生存三元素（陽光，空氣和水），與天地和諧互動，有助讓我們的生活更加自在健康。知名命理專家雨揚老師日前就在臉書上公開12生肖今年的年度關鍵字，以及提升運勢的風水大法，讓你在家就可完成布局，招財納氣。

▍鼠：關鍵字：勇敢

生肖鼠在今年充滿動力，能靠著隨機應變能力賺大錢。可以在中宮（房中間）插花，記得要挑選桃紅色系花朵迎接春天能量，才會增加桃花緣，挑選向日葵、風鈴木則可以承接太陽的能量，提升自我運勢！

▍牛：關鍵字：行善

生肖牛今年不管做什麼都要記得深思熟慮之後再行動，這樣一來就算遇到困難也可以突破瓶頸逆轉勝。可以著重在家中「西南」方位的佈局，放置粉晶，身上則可以配戴紅瑪瑙、紅寶石等飾品，搭配五行元素開啟好運。

▍虎：關鍵字：魅力

生肖虎在今年可以在團隊裡面擔任火車頭的角色，可以帶動團隊一起成長，而團隊中最怕的就是「孤掌難鳴」，可以配戴粉晶飾品化解孤峰煞，燃燒自己照亮他人。

▍兔：關鍵字：爭取

生肖兔在今年只要保持耐心，就能讓事業更加順利。記得著重家中「東方」的佈局，放置木質文具或木行畫作，身上則可配戴天河石飾品，運用水生木能量來旺運。

▍龍：關鍵字：佈施

生肖龍在今年要保持謙虛待人態度，事業上則可以集中火力拼業績。記得著重家中「東北」方位的佈局，放置木行神獸，身上可以配戴紅石榴石飾品，搭配葫蘆幫助化煞。

▍蛇：關鍵字：開創

生肖蛇今年的靈感湧現，能發揮優勢創佳績。記得注重家中「東」方位的佈局，放置東菱玉擺件，身上則可配戴配戴翡翠飾品，搭配金剛杵來加持。

▍馬：關鍵字：衝刺

生肖馬今年的運勢暢旺，但須小心提防被別人「暗箭」所傷，記得著重家中「西南方」的佈局，以粉晶神獸化煞，化解開門見灶，避開火爆脾氣壞事。

▍羊：關鍵字：耐心

生肖羊在困境也要記得保持樂觀，打起精神突破難關，可以注重家中「西」方位的佈局，放置粉晶聚寶盆或紅色畫作，身上可以配戴草莓晶飾品，搭配蓮花元素來加持。

▍猴：關鍵字：和樂

生肖猴可以運用人緣好運，抓住客戶的興趣。可以著重家中「北方」的佈局，

以黑曜石及心經轉換能量，身上則可配戴多彩碧璽飾品，避邪又開運。

▍雞：關鍵字：機智

生肖雞本來就足智多謀，在今年也可以用智慧化解危機。記得著重家中「西」方位的佈局，放置紅色系的聚寶盆，配戴鑲有黃鑽的飾品，可讓運勢轉更旺！

▍狗：關鍵字：感恩

生肖狗今年的課題就是要優先照顧好自己，這樣一來才有活力做想做的事。居家風水應多注意屋外「天斬煞」，就是指屋外兩棟房子離得很近，光線穿過房子間的空隙來到你家門窗，看起來就像是刀光劍影一樣，很容易帶來官非的風水。

▍豬：關鍵字：樂觀

生肖豬在今年要小心謹慎，記得預留現金應變。可以著重家中「中宮」（即中央）方位的佈局，放置銅雕聚寶盆，身上則可配戴紫晶類的飾品，搭配蓮花墜飾更吉祥。

(中時新聞網)