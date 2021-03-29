台北巿東湖一間咖哩餐廳近日推出在Google寫下五星評論，即可免費獲得奶酪，有3名高中生因此獲得免費甜點，但其中一人在離開餐廳後，隨即將評論刪除，引發店家不滿，不僅公布三人用餐畫面、高中生校名，還說該校教官已登門道歉，此舉立即引發網友炸鍋，痛批店家公審刪文學生的做法很誇張。

咖哩餐廳業者日前於臉書社團《我是東湖人》發文，表示近日推出寫Google五星評論，就可免費獲得奶酪，3名高中生用餐後，各寫下3則評論，獲得免費甜點，沒想到晚上店經理核對食材時，發現其中1位高中生已將評論刪除，令他大嘆「不希望發生的事情，還是發生了」。

店家將事件PO上網，不料卻遭大批網友公審。（圖／翻攝自我是東湖人）

店家表示，刪除評論是大家的自由，也沒有明文規定不能刪除，「但基於道德面來說，我認為這樣的行為很不OK」，貼文中附上監視器畫面，更表示該學校教官已親自登門道歉。

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，並公布店名怒批，「調閱監視器、公布學校名，公審學生，搞到教官道歉，店家真的很誇張」、「說不定那個甜點就是不符合期待，刪文不行嗎？」、「店家真的很小心眼」、「那之前改名鮭魚的，活動結束就改回來，是不是一樣沒道德？」、「做活動就有誠意一點，這樣維持不了多久的」等，該貼文也疑似遭大批網友撻伐而刪文。

據《東森新聞》報導，店家表示辦活動的初衷，就是希望用餐的民眾如果真心喜歡提供的餐點，可以寫一則評論，被刪除的當下「其實很難過」，希望大家可以想想事件的前因後果，若學生不刪評論，「我們也不會去說（發文）希望大家不要這樣」，並沒有想要公審學生，只是希望大家多為做生意的店家想想，但此說法仍不被網友買單，直呼「吃個飯還要擔心被嘲諷」。

(中時新聞網)