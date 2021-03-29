受美股收高激勵，台股加權指數29日開在16,411.67點，大漲105.79點，台積電（2330）開在599元，大漲9元，站回季線之上，電子及傳產類股齊步上揚，大盤漲幅擴大逾150點。

美國四大指數26日於收盤前半小時強力拉尾盤，帶動道瓊工業平均指數、標準普爾500指數雙雙刷新歷史收盤高，台積電ADR更大漲逾5％、激勵費城半導體指數跳高。

道瓊工業平均指數3月26日上漲1.39％（453.4點）、收33,072.88點，創歷史收盤新高。那斯達克指數上漲1.24％（121.04點）、收13,138.72點。費城半導體指數大漲4.95％（146.40點）、收3,106.28點，創3月17日以來收盤新高；周K線勁揚3.15％，已連續第3周走揚。

元富投顧指出，台股16,200整數關卡，成多空重要關卡，原則上可擇優擇低布局。現階段選股，優先選擇去年第四季財報佳或後疫情時代概念股，主打「業績股和高殖利率股」最具吸引力，包括敦泰、愛普和景碩最具指標。

另外，傳產和金融股也慢慢加溫，其中貨櫃、綠能和塑化最具指標，包括陽明、南紡、新纖、富邦金、國泰金是領頭羊。

近期全球股市隨美股起舞，國際股市紛紛出現高檔上下震盪，包括美股和陸股都一樣，未來台股高檔整理機會大。台股最重要的護國神山台積電，近期跌深反彈，也讓指數再上攻，未來量能變化，將是本波觀察重點。

凱基投顧則指出，本周若月線轉為上揚，並與短期均線形成多頭排列，加上成交量放大至月均量水準，波段行情將進一步轉強，上檔將可挑戰2月22日所創下的歷史高點16,579點。

(工商 )