春季溫度不穩定日夜溫差大，最近白天與晚間溫差最高可能到10度，加上西部特別是中南部，空氣品質非常差，想要一回家先把臉洗乾淨，但晚上天氣偏涼，可能會把水溫調高，結果卻讓臉上或身上皮膚出現1塊塊紅斑或疹子。皮膚科醫師提醒，水溫是刺激性皮膚炎的誘發因子。

林口長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠表示，有些人在發現洗完澡沒多久後，臉或身體皮膚會隨機出現紅疹，可能伴隨著癢，嚴重可能導致刺痛與脫皮，有時讓人誤會是皮膚對水「過敏」，但實際原因是接觸熱水，皮膚對溫度出現反應，導致不適症狀出現，嚴重時要使用藥物壓制症狀。

黃毓惠持續說明，當皮膚接觸到特定物質，在2至3天後開始出現紅疹、癢、脫皮等症狀，大多就是過敏性皮膚炎，有時也會因氣候增加發生機率，一旦曾經發生過過敏性皮膚炎，因皮膚已經受傷，除了要減少可能過敏物質接觸外，同時也最好要做保溼等待皮膚修復，有可能需要1個月才會完全復元。

黃毓惠也說，洗澡水溫是刺激性皮膚炎常見的誘發因子，出現症狀約1至2天就會慢慢改善，過敏性皮膚炎則是因身體接觸到特定物質，讓免疫系統出現不必要反應，病症時間會比較長，有時2種皮膚炎會同時出現。如果症狀很嚴重非常難以忍受，就要就醫由醫生開立藥物，以舒緩症狀等待皮膚恢復。

黃毓惠提醒，最近日夜溫差大，回家洗澡水溫還是要注意，最好不要用太熱的水，大概微溫的水溫即可，減少刺激性皮膚炎發生機會。

如果出現過敏性皮膚炎，仍然要做好皮膚保溼，但保養品最好成分單一，凡士林則比較建議大家使用，假使遇到空汙等環境不良因素，出門可穿長袖衣褲戴口罩，減少皮膚接觸到危害物質的機會。

(中時新聞網)