女星小甜甜（張可昀）去年底被爆肚皮有喜、已領媽媽手冊，小甜甜當時沒有正面回應，只說有好消息會通知大家，直到今年一月初，小甜甜終於曬超音波照宣布懷孕，並與圈外男友結婚，升格當人妻和準媽媽，不過在小甜甜懷孕之前，她已接下2個外景節目的主持工作，但因為懷孕關係，主持棒都被熊熊（卓毓彤）接走。

36歲小甜甜在懷孕前接下外景節目《奇幻的旅程》、《女人戰起來》的主持工作，不過因為小甜甜懷孕關係，製作單位擔心孕婦出外景比較危險、考量小甜甜的體力，根據《鏡週刊》報導，2節目先後都找了熊熊主持，甚至傳出小甜甜被爆有喜後，曾向製作單位高層否認，沒想到之後又曬超音波照認懷孕，讓節目高層傻眼。

不過製作單位仍考量孕婦安全，擔心小甜甜出外景的身體狀況和體力，最後忍痛換掉小甜甜，並找來熊熊接主持棒，外界一度傳出熊熊和小甜甜有嫌隙，不過熊熊日前就在IG澄清，並曬出與小甜甜合照，直呼：「#說我搶下主持棒太沉重 #其實只是因為本來要去的來賓臨時不能來」，強調沒有要搶小甜甜的工作。

其實小甜甜的經紀人過去就曾表示會極力爭取主持棒的工作，如今小甜甜主持棒遭撤換，對此，經紀人阿湯則表示沒聽說「可能要問製作單位才會比較清楚，我們這邊就不回應了。」

(中時新聞網)