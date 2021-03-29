火場救出近7旬婦人，緊緊跟隨著受傷的89歲老伴。（讀者提供）

嘉義市消防人員從火場救出受傷的89歲黃姓男子。（讀者提供）

嘉義市新民路一棟透天厝今天凌晨失火，消防人員發現1名老邁婦人躲在3樓陽台角落，嚇得渾身發抖，要救她下來時，她才驚呼「老仔還困在房間」，消防員分頭將2人搶救脫困，89歲男主人及這位69歲婦人都嗆傷，住院治療中。

嘉義市消防局今天凌晨2時52許獲報，新民路744號住宅火警，出動湖內、第二、東區、第一分隊及德安分隊趕往，現場是1棟4樓透天厝，1樓是早餐店，3樓火勢猛烈，疑是起火點，警義消馬上架梯、布水線搶救。

消防人員侯世緯、義消鄭榮貴等人發現3樓陽台冷氣機下方角落有人影晃動，呼喊「有人嗎？」才突然有人頭冒出來，是1名婦人，消防人員架梯爬上隔壁鄰居3樓陽台，要救出婦人，婦人卻心繫老伴，驚慌喊「老仔還在後面房間」，另一組消防員破門進入，到3樓後面房間救出1名男子，2人獲救送醫，火勢於3時13分許撲滅，起火原因待調查。

警消初步了調查，受傷的黃姓男子89歲，有吸入性嗆傷，意識清醒，在加護病房觀察治療，另名傷者是69歲蔡姓婦人，於傷燙傷中心觀察治療。

(中時 )