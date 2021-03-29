華爾街長期多頭、亞德尼研究公司（Yardeni Research）總裁兼首席投資策略師亞德尼（Ed Yardeni）表示，通膨將捲土重來，未來1到1年半美國10年期債息最高可能升至3%，但美國經濟熱到發燙，禁得起這樣的債息水準，他看好標普500指數年底將上看4,300點。

亞德尼在接受媒體訪問時表示，目前的市場狀況會在未來12至18個月內，將美國10年期指標公債殖利率推升至2.5%～3%。但他強調這不足以對經濟或股市造成真正的打擊，他表示：「這不是災難、不是浩劫，以某方面來說，這是一種『債券糾察隊』（Bond Vigilante）的現象，顯示市場上存在對通貨膨脹的擔憂」。

亞德尼在1980年代初創造「債券糾察隊」一詞，用以形容某些債市投資人擔心貨幣或財政政策將導致通膨風險升高，因此賣出債券、推升債息，用以彌補通膨升高造成的損失。

現在「債券糾察隊」正在對湧入經濟的數兆美元新冠紓困與振興措施作出反應，他們對聯準會主席鮑爾與財政部長葉倫認為通膨是一時的看法抱持懷疑態度。

亞德尼表示，目前他是站在鮑爾與葉倫這一方。他表示，大部分的問題將出自於所謂的比較效應，因為通膨是與一年前的物價水準相比，而一年前的物價水準非常低迷，如果在接下來幾個月裡，通膨年增率達到2.5%，甚至更高達到2.8%，應正確解讀為這些數據更多是反映一年前的物價訊息，而非通膨起飛。

上周五發布的關鍵數據顯示美國通膨溫和，令華爾街鬆了一口氣，美國10年期公債殖利率回落至1.67%。美國2月核心個人消費支出物價指數較去年同期上漲1.4%，低於市場普遍預期的年漲1.5%。

儘管亞德尼現在認為通膨是市場最大的風險，但他也預期生產力提升與科技創新將在降低成本壓力上扮演重要角色。

亞德尼表示，美國經濟很熱，受惠於激勵性支票現在已經存入個人帳戶，因此經濟將熱到發燙，這表示企業獲利會很棒。他預測標普500指數到年底將升至4,300點，與上周五相比還有8%的上漲空間，並預估該指數在2022年將升至4,800點。

不過，他也警告：「如果進入秋天和之後到了年底，我們仍看到通膨率居高不下，仍排徊在2.5%附近，或進一步升高，那麼我認為我們必須考慮一下，可能我們面臨的問題超乎原先預期。」

(時報資訊)