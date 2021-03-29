衛福部長陳時中日前鬆口，未來邊境開放將承認大陸疫苗，但陳時中今天在立法院強調，「我們沒有承認的問題，只是不排斥」，在三強調對陸製疫苗的立場。另外對於AZ疫苗擴大施打，陳也表示最快周三宣布。

過去陳時中對大陸疫苗抱持疑慮，多持反對的態度如今有了180度的大轉變，上周他預告將推動兩階段的邊境鬆綁措施，第一階段是針對接種過疫苗者，當中就包含接種陸製疫苗者，只要抗體、PCR檢驗通過，即可縮短檢疫天數。

陳時中今天出席立法院衛環委員會時則說，邊境解封將還是會本於「眼見為實」，必須靠著穩定的PCR、抗體檢測通過才能縮短檢疫天數，至於承認大陸疫苗，則沒有承不承認的問題，我們只是不排斥。

我國AZ疫苗接種已逾一周，接種人數不到萬人，距離我國到貨的第一批11.7萬劑疫苗仍有大段距離，陳時中對此也指出，近期會召開會議，推動第二波疫苗開打對象與時程，「原則上會擴大，至於擴大時間點則還要討論，但預計周三公布專家會議的結果。」

(中時 )