34歲大陸人氣女星楊冪擁有精緻五官和火辣身材，加上演技精湛，出演的戲劇《小時代》、《三生三世十里桃花》等都有超高收視，被譽為流量女王，也進駐了蠟像館，然而日前竟有男粉絲強吻她唯美的蠟像，畫面在網路上瘋傳，立刻掀起熱議，網友都一面倒痛批粉絲太噁心。

近日一段影片在社群平台上瘋傳，楊冪蠟像以《三生三世十里桃花》中的白淺扮相坐在桃花樹下，然而卻有一名男子嘟嘴湊近楊冪的側臉，作勢要親她，令人不舒服的畫面引起公憤，不少粉絲都痛批男子，「太噁心了吧」、「放過我們冪冪」、「白淺不是讓你這種人糟蹋的」。

男子強吻楊冪的蠟像。(圖/翻攝自微博)

杜莎夫人蠟像館有不少名人的擬真蠟像，過去也曾發生過粉絲騷擾蠟像的情況，當時一名網紅從楊洋蠟像後方撫摸他的胸膛，另一手環抱住他，手一路滑進西裝外套裡，摸到盡興處，竟然還解開西裝扣子，這段畫面讓網友全都傻眼，「雖然是蠟像，但是我已經尷尬了」、「我真覺得有點變態」。

楊洋的蠟像也曾被粉絲騷擾過。(圖/翻攝自微博)

當時該名網紅還在內文寫道：「我是真的好害羞呀。」面對網友勸阻，「手能不能老實一點」，她也只是嬌羞回覆：「手癢。」絲毫沒有要停手的意思，事實上，過去還曾有瘋狂女粉絲披上白紗向楊洋的蠟像求婚，追星文化已經到了病態的地步。

(中時新聞網)