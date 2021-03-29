陸對台最大空中軍演 轟炸機飛東岸有深意 09:342021/03/29 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 解放軍20架軍機26日編隊飛入台灣防空識別區，不僅是規模最大的一次，而轟炸機飛到台灣東部，也是很罕見的一次。 據中方官媒《環球時報》29日報導，分析家指出，這次大規模空中演習顯示，解放軍有能力包圍台灣，並阻止它接受外國援軍協助。另一方面，這也對台美26日簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」發出強烈警告。 (中時新聞網) #轟炸機 #台灣 #中國大陸 #防空識別區 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 軍事熱門新聞 以色列與伊朗暗戰砲火四射 另闢海上戰場 - 軍事 陸對台最大空中軍演 轟炸機飛東岸有深意 - 空軍 法國向烏克蘭推荐飆風戰機 取代MiG-29 - 軍事 美國海軍表示 戰斧5型巡弋飛彈正式服役 - 軍事 美偵察機空前逼近 專家指陸偵測準不準有問題 - 軍事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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