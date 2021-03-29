解放軍20架軍機26日編隊飛入台灣防空識別區，不僅是規模最大的一次，而轟炸機飛到台灣東部，也是很罕見的一次。

據中方官媒《環球時報》29日報導，分析家指出，這次大規模空中演習顯示，解放軍有能力包圍台灣，並阻止它接受外國援軍協助。另一方面，這也對台美26日簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」發出強烈警告。

(中時新聞網)