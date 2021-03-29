台灣鳳梨外銷新加坡，卻傳出品質不穩定，甚至出現「黑心」鳳梨。資深媒體人黃暐瀚今（29）日在廣播節目談及此事，激動表示，這些在海外的僑胞是真正在愛台灣，但買到的鳳梨卻是這樣，何況這些鳳梨如果是新加坡人買到，受傷的會是台灣，他也呼籲，應找出是哪個環節出錯並改進。
看了新加坡網友傳來的黑心鳳梨照片，黃暐瀚直呼「好恐怖」！他表示，很多買鳳梨的都是台灣人，當海外僑胞想著台灣、去愛台灣，聽到台灣有難去買鳳梨的時候，結果竟然是這樣，「他們的心會痛」。
黃暐瀚指出，在新加坡的台灣人買到的台灣鳳梨是這樣，拍照後可能丟廚餘桶就算了，但如果新加坡人買到怎麼辦？以後對台灣鳳梨想法是什麼？「受傷的是誰？受傷的是台灣啊」。說到激動處，黃暐瀚忍不住拍桌。
黃暐瀚強調，外銷的鳳梨切開後如果像這樣黑心，或是顏色慘白，是不允許的，要深自檢討；而鳳梨賣去新加坡是大家都很開心的事情，評論此事目的不在於毀滅政府，而是要找出是哪個環節出錯，「改進就好了，不要誰罵誰」。
(中時新聞網)
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