前桃園市議員王浩宇在臉書公布最新政黨民調，國民黨以16%的支持度，領先民進黨的14.9%，對此，資深媒體人韋安認為，會有這樣的結果，和國民黨台北市議員羅智強有著直接的關係。

王浩宇28日在臉書公布台北市政黨最新民調，國民黨以16.0%跑第一，民進黨14.9%居第二，第三名為台灣民眾黨4.6%，其他依序為時代力量2.0%、台灣基進0.4%、新黨0.3%、親民黨0.1%、綠黨0.1%，但王浩宇並未說明民調來源。

不過，批踢踢網友認真查詢之後，發現台北市研考會今年3月12日公布的1月民意調查結果，其政黨支持度和王浩宇公布的結果和調查方式雷同，王在臉書所分享的北市民調的資料應源自於北市研考會。

對於這個結果，韋安今（29日）在臉書發文表示，這和羅智強有著直接的關係，有台灣第一聲量的在野議員堅守台北，讓藍營的監督角色和存在感放到最大，自然讓國民黨能在台北成為第一大黨。

台北市研考會去年一整年，便逐月統計台北市藍綠兩黨支持度，從去年1月以來，民進黨在台北的支持度都高於國民黨，最高支持度甚至還突破20%，反觀國民黨一直都在12%-16%間徘徊，但9月過後，民進黨民調直直滑落到15.7%，國民黨緩步上升到18.1%，藍綠政黨支持度在10月首度出現交叉情形發生，國民黨立委鄭麗文更表示，本來民進黨還寄望衛福部長陳時中選台北市長，但現在看來綠營損失一個陳時中，疫情做再好都沒用，一個萊豬就掛了。

(中時新聞網)