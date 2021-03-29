金管會證期局表示，核准景順投信申報募集開放式組合型「景順2031年樂活資產豐益組合證券投資信託基金」，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新台幣10億元。

「景順2031年樂活資產豐益組合證券投資信託基金」總面額等值新台幣200億元整，其中新台幣級別100億元、外幣級別等值新台幣100億元，由彰銀擔任基金保管機構，並以新台幣、美元及人民幣計價發行。

證期局表示，「景順2031年樂活資產豐益組合證券投資信託基金」自成立日起3個營業日後，至少應投資於5個以上子基金，且每個子基金的最高投資上限，不得超過該基金淨值的30％。此基金的存續期間，為自成立日次日起至屆滿10年當日。

證期局指出，「景順2031年樂活資產豐益組合證券投資信託基金」原則上自成立日起6個月後，投資於本國子基金及外國子基金的總金額，不得低於該基金淨值的70％，且投資外國子基金的總金額，不得低於該基金淨值的60％。

(時報資訊)