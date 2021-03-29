台灣捷運系統發達，貫穿許多重點都會區，台中首座捷運綠線4月正式通車，各地捷運議題開花，帶動房市發展，「591實價登錄」整理全台12條運營中捷運及輕軌各站點附近5百公里住宅大樓成交紀錄，以2020年房價與前年相比，漲幅冠軍落在高雄凹仔底捷運站，台商熱情注入帶動周邊豪宅成交，1年漲幅就破4成。

591實價登錄統整2020年與前年同期相比房價漲幅前10名站點，新舊捷運路線皆有上榜。漲幅冠軍站點就是高雄紅線凹子底站，漲幅高達45%，房價一舉躍上3字頭，去年新冠肺炎疫情爆發，台商回流熱錢注入，帶動凹子底站周邊的農十六特區豪宅產品交易狀況，高端住宅不管是建商品牌，產品規劃對於房價都有支撐力，再加上周邊北高雄百貨開幕議題不斷，也成為周邊房市看俏的強心針。

即將正式通車的台中綠線其中有兩站擠進漲幅前十名，其中大慶站還位居亞軍，也有近4成漲幅，受惠於台鐵、捷運雙鐵交會的利多，且大慶站周邊較靠近八期重劃區，有COSTCO機能，還有未來十三期重劃區，不少投資客群看漲，紛紛搶進，另外，第五名的九德站位於烏日區，為高鐵烏日站的下一站，較靠近舊市區，中古屋房價還有1字頭親民價格，依舊吸引不少有地緣的區域客買單。

雙北捷運線站點多，其中漲幅最大的就是本次榜單第三名的萬芳醫院站，2020年與2019年漲幅破25%，主要是2020年不少新建案像是「拓真」、「南方莊園」等案交屋，但周邊行情早已站穩5字頭，主因除了不少商家林立外，因房價屬北市較親民路段，加上萬芳醫院醫護人員的購屋需求，房市發展算是穩健。

(時報資訊)