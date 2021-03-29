長賜輪卡蘇伊士運河已經6天。

長榮貨輪「長賜號」卡蘇伊士運河6天，至今已經移動約30公尺，被救援團隊譽為是「重大進展」，不過埃及官方暫停昨（28）日晚間的救援行動，預計當地時間29日再接再厲，另外船頭下方也發現「一塊巨石」，恐影響救援進度。

船身長達400公尺、重達22萬噸的巨型貨輪長賜輪23日擱淺蘇伊士運河後即將進入第7天，至今無法脫困，多艘挖泥船、拖船已在現場日以繼夜搶救。綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、《紐約時報》（New York Times）報導，美國國家廣播公司（NBC）記者桑傑士（Raf Sanchez）28日發布推文，指出救援人員告訴他長賜輪已經移動了約30公尺，同一日船運業者Inchcape Shipping也在官方推特上宣布，粗估27日的救援工程成功讓長賜輪移動約29公尺，雖然移動不多，但已是「重大進展」。

Rescue crews say they managed to move the ship around 30m. That’s something but not enough when you’ve got a vessel nearly the height of the Empire State Building blocking the #Suez Canal.



12 tugs will be in action today trying to continue the progress. #EVERGIVEN pic.twitter.com/VrZxXGhp95 — Raf Sanchez (@rafsanchez) March 28, 2021

Re-floating operations were suspended at 23:00 lt 27/03/2021. The dredgers will continue to work until tomorrow 16:00 lt, at which point the re-floating operations will resume. Our source also advises that the MV Ever Given has moved 29 meters by the tugs in today’s operations. pic.twitter.com/vYwSHoUwLx — Inchcape Shipping (@Inchcape_SS) March 27, 2021

埃及官方原本期待27日晚間的漲潮能讓長賜輪脫淺，不過當天傳出長賜輪只稍微移動17公尺，脫淺行動宣告失敗。路透社引述蘇伊士運河管理局（SCA）及消息人士說法，當局隨後將目標放在28、29日的滿潮，尤其冀望另外2艘拖船加入後能讓救援行動如虎添翼，長賜輪的技術管理業者「貝仕船舶管理公司」（Bernhard Schulte Shipmanagement）昨日表示，一艘在荷蘭註冊的專業拖船當天已經抵達蘇伊士運河，目前現場一共有12艘拖船協助長賜輪脫困。

不過據美國航運新聞網站「gCaptain」報導，蘇伊士運河管理局昨日宣布暫停周日晚間協助長賜輪的脫淺行動，等待另一艘高馬力的拖船「TUG Carlo Magna」於當地時間29日上午抵達後，於29日晚間再進行另一波救援。

SCA has decided to postpone the next refloating attempt until sufficient tug power is in place. TUG ALP Guard has already arrived. Second, TUG Carlo Magna, will arrive Monday morning. In lieu of the tide table, a likely time for the next attempt is Monday evening. — Leth Agencies (@AgenciesLeth) March 28, 2021

除此之外，長賜輪脫困似乎又遇到新難題，路透社引述運河管理局消息人士指出，在長賜輪船首下方運河底部發現「一塊巨石」，讓搶救工作更加困難。現場畫面也顯示，挖泥船周日晚間在長賜輪船頭進行清淤工作。

另一名埃及官員透露，疏浚工作進行至今仍不清楚長賜輪是卡在柔軟細沙、密實的沙層、或是黏土層，知道長賜輪擱淺的沙層狀況將決定它脫困的難易程度。

截至28日，救援團隊已經挖除2.7萬立方公尺的運河淤泥，深度達18公尺，26、27連兩日尤其有明顯進展，蘇伊士運河管理局主席拉比耶（Osama Rabie）接受埃及國營電視台專訪時指出，「原本船舵動不了，現在能動了，螺槳現在也能運轉了，原本船頭下方沒有水，現在也進水了。」

(中時新聞網)