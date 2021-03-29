長榮貨輪「長賜號」卡蘇伊士運河6天，至今已經移動約30公尺，被救援團隊譽為是「重大進展」，不過埃及官方暫停昨（28）日晚間的救援行動，預計當地時間29日再接再厲，另外船頭下方也發現「一塊巨石」，恐影響救援進度。
船身長達400公尺、重達22萬噸的巨型貨輪長賜輪23日擱淺蘇伊士運河後即將進入第7天，至今無法脫困，多艘挖泥船、拖船已在現場日以繼夜搶救。綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、《紐約時報》（New York Times）報導，美國國家廣播公司（NBC）記者桑傑士（Raf Sanchez）28日發布推文，指出救援人員告訴他長賜輪已經移動了約30公尺，同一日船運業者Inchcape Shipping也在官方推特上宣布，粗估27日的救援工程成功讓長賜輪移動約29公尺，雖然移動不多，但已是「重大進展」。
埃及官方原本期待27日晚間的漲潮能讓長賜輪脫淺，不過當天傳出長賜輪只稍微移動17公尺，脫淺行動宣告失敗。路透社引述蘇伊士運河管理局（SCA）及消息人士說法，當局隨後將目標放在28、29日的滿潮，尤其冀望另外2艘拖船加入後能讓救援行動如虎添翼，長賜輪的技術管理業者「貝仕船舶管理公司」（Bernhard Schulte Shipmanagement）昨日表示，一艘在荷蘭註冊的專業拖船當天已經抵達蘇伊士運河，目前現場一共有12艘拖船協助長賜輪脫困。
不過據美國航運新聞網站「gCaptain」報導，蘇伊士運河管理局昨日宣布暫停周日晚間協助長賜輪的脫淺行動，等待另一艘高馬力的拖船「TUG Carlo Magna」於當地時間29日上午抵達後，於29日晚間再進行另一波救援。
除此之外，長賜輪脫困似乎又遇到新難題，路透社引述運河管理局消息人士指出，在長賜輪船首下方運河底部發現「一塊巨石」，讓搶救工作更加困難。現場畫面也顯示，挖泥船周日晚間在長賜輪船頭進行清淤工作。
另一名埃及官員透露，疏浚工作進行至今仍不清楚長賜輪是卡在柔軟細沙、密實的沙層、或是黏土層，知道長賜輪擱淺的沙層狀況將決定它脫困的難易程度。
截至28日，救援團隊已經挖除2.7萬立方公尺的運河淤泥，深度達18公尺，26、27連兩日尤其有明顯進展，蘇伊士運河管理局主席拉比耶（Osama Rabie）接受埃及國營電視台專訪時指出，「原本船舵動不了，現在能動了，螺槳現在也能運轉了，原本船頭下方沒有水，現在也進水了。」
(中時新聞網)
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