田中將大季外提早結束了他的旅美生涯，洋基近7年首次在先發投手輪值沒有田中將大。現在總教練重新排出了新球季前5位先發投手，依序是寇爾(Gerrit Cole)、克魯伯(Corey Kluber)、赫曼(Domingo German)、蒙哥馬利(Jordan Montgomery)、泰隆(Jameson Taillon)。

Yankees starters schedule for the start of the season, per Aaron Boone:



G1 Gerrit Cole

G2 Corey Kluber

G3 Domingo Germán

G4 Jordan Montgomery

G5 Gerrit Cole

G6 Jameson Taillon — Lindsey Adler (@lindseyadler) March 28, 2021

寇爾是王牌投手，做為4月2日開幕戰先發是理所當然，總教練布恩(Aaron Boone)對寇爾春訓的狀況非常滿意。在輪值安排方面不會完全依照順序，像是第4號蒙哥馬利投完之後會再輪一場寇爾，然後才讓5號泰隆接上。因為布恩堅持要讓寇爾維持投一休四，不多也不少，以確保他的狀態。

克魯伯因傷失落了兩個球季，但他是兩次賽揚獎得主。洋基今年1月以1年1100萬美元簽下克魯伯，並且很有信心地把他安排在2號先發。克魯伯也被認為是洋基拿來替代田中將大的解決方案，春訓自責分率1.86。

赫曼是一個麻煩人物，各球團雖然不像大聯盟表面上那樣痛恨家暴球員，但是赫曼還有個人情緒問題。所幸春訓表現優秀，累積9局無失分，13次奪三振，被總教練提拔為3號先發投手。

蒙哥馬利是洋基自家農場栽培出來的投手，除了2017年首季表現亮眼，這幾年他受韌帶重建手術拖累，暌違數年才重返輪值。泰隆則是寇爾的好友，一身都是傷病，是風險較高的投手，儘管健康狀態下有3號先發的實力，從現在的安排看來洋基還要進一步觀察他。

(中時新聞網)