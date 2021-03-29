印尼南蘇拉威西省首府錫江巿一間天主教堂外昨天遭恐怖攻擊，兩名炸彈客身亡。警方指出，嫌犯是激進組織「神權游擊隊」成員，該組織2年前犯下菲律賓和魯鎮的教堂爆炸案。

根據印尼警方昨晚的新聞稿，兩名炸彈客是一男一女，目前僅確認男子身分，男子是「神權游擊隊」（Jamaah Ansharut Daulah，JAD）成員。神權游擊隊是效忠「伊斯蘭國」（Islamic State）的印尼最大恐怖組織。

印尼警察總長里斯提約（Listyo Sigit Prabowo）指出，印尼反恐特總部隊88特別分隊（Densus 88）1月在錫江市（Makassar）破獲恐怖組織網絡，逮補約20名神權游擊隊成員，昨天的一名嫌犯也在其中。他未說明該嫌犯為何獲釋。

昨天是復活節前聖週（Holy Week）首日，兩嫌犯騎機車約在上午10時20分左右到達教堂，進教堂前被警衛攔阻，引爆炸彈，當時教堂彌撒剛結束，事件造成20 人受傷。

菲律賓南部蘇祿省（Sulu）和魯鎮（Jolo）大教堂在2019年1月發生兩起爆炸案，造成21死，超過百人受傷。印尼警方在當年6月宣布，來自錫江巿的一對夫妻犯下這起恐攻，兩人是神權游擊隊的成員，在事件中身亡。（編輯：林憬屏）1100329

(中央社)