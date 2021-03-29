女星洪蓉（原藝名馬友蓉），不僅外型美豔，還有I級傲人上圍，被封為「I級艷后」，她時常會在社群平台曬出大尺度性感照，讓粉絲一飽眼福，每每發文都能獲得上萬讚數，日前深夜她貼出一張居家照，將超巨車頭燈放在桌上，立刻讓男粉絲陷入暴動。

洪蓉日前深夜在IG發布辣照，只見她穿著灰色低胸上衣，眼神迷茫的看向鏡頭，露出無辜的表情，身體前傾將不科學的傲人上圍放在平面上，頓時擠壓出渾圓雪乳，感覺隨時都要掉出衣服外，一條深溝更是一覽無遺，精緻的五官和逆天身材讓人看傻了眼。

這張辣照讓網友看得目不轉睛，紛紛狂刷愛心，興奮地直呼，「真美，想你，愛你」、「團長這好身材比較恐怖，這照片完全吸引目光了」、「最美的女神」、「好想捧」、「性感美女」、「可以不要這樣壓著奶奶嗎」、「不行了」、「太犯規了」、「我覺得蓉蓉永遠是對的，這樣就夠！」、「我喜歡」。

事實上，洪蓉一開始是拍攝電玩廣告出道，以3點不露的全裸入鏡走紅，當時她的傲人上圍就引起注目，然而洪蓉的演藝事業並不順利，一度遭逢低潮，後來靠著擔任直播主才慢慢打開知名度，平均月收入能到20萬。

(中時新聞網)