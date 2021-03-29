國防部副部長張哲平上將今在立院備詢。呂昭隆攝

上週五（26日）台美簽署海巡合作備忘錄，各型共機有20架侵擾西南空域，甚至飛到東南海域，國民黨立委江啟臣今（29）日質詢時問說，當天共機是一次過來，還是逐批次？國防部副部長張哲平說，是分批來，主要是在中午到下午4點之間；情報次長楊靜瑟中將說，當天第1架共機是早上7點起飛，上午9點也有飛，中午12點半開始較多。

至於我方處置，張哲平說，先廣播驅離，如果無效，戰機因應以及飛彈追瞄；至於我有多少架飛機升空，空軍參謀長說，我有派戰機升空，架數則不能公開說明。

3月26日，共機包括運-8反潛機、空警-500機、轟-6K機、殲-16機、殲-10機、運-8技偵機共計20架次，多層次、多批次進入我西南防空識別區並繞過台灣南端進入東南部海域，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。

張哲平在答覆國民黨立委溫玉霞時表示，現在因應共機侵擾，本來是派慢速機，在勤務考量下，現主要改為飛彈追瞄，避免落入對方的消耗戰。

(中時 )