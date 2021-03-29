仁寶(2324)法說會後股價開高走高，今早盤中亮燈漲停站上26.1元，外資持股比逼近52%。亞系外資出具報告給予「買進」評等，目標價為27.5元。仁寶去年資本支出近70億元，今年資本支出將微幅增加至70-75億元之間，主要是因應海外布局、擴產計畫，及產線自動化提升生產效率等。在海外布局方面，公司也明確表示，不排除赴美國設廠，產品將以車用、伺服器為主。仁寶去年全年歸屬母公司業主淨利新台幣93.62億元、年增35%，每股盈餘2.15元，創近9年新高；董事會亦通過決議每股配發現金股利1.6元，以今天盤中漲停價計，殖利率仍有6.13%。

仁寶法說會上釋出搭上電動車議題，公司布局車載市場已有8-9年，客戶主要集中歐、美地區，看好在電動車商機發酵下，未來5-10年車電產品每年可望維持30-40%成長，因應客戶需求也正評估赴美設廠。

仁寶海外布局除了持續擴充越南廠外，與同集團金寶(2312)也將共同評估赴海外設廠布局計畫，同時因應客戶需求，不排除赴美國設廠，產品將以車用、伺服器為主。

至於PC/NB方面，目前零組件缺口仍大，但整體需求維持強勁，公司預期今年全年整體筆電出貨可望年增10-15%，也將持續擴大布局穿戴、車用、5G等非個人電腦市場，維持全年雙位數成長目標。

(時報資訊)