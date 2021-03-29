儲存型快閃記憶體(NAND Flash)大缺貨，除原先就有的晶圓產能吃緊外，德州大雪更是雪上加霜，群聯(8299)傳出訂單爆滿，第2季擬再調漲價格，調漲幅度上看2~3成，今開高震盪，漲幅逾2%。

由於市場需求強勁，加上三星德州廠生產中斷影響，導致供給緊俏，8GB及32GB的產品自年初至今價格已上漲50%，在預估未來價格有上漲空間預期下，群聯2月進行策略性配貨控制，使得2月營收偏弱，但整體第一季營運強勁，且因第二季將出現缺料最嚴重的一季，而群聯因與原廠合作關係穩定，無缺料之虞，將受漲價效益帶動，營運表現亦將維持強勁。

除漲價議題外，在各電子產品效能要求不斷提升下，主機內部運算速度亦加速提升，且新規格上市時間亦有縮短趨勢，過往PCIe 3.0到PCIe 4.0，耗時7年；PCIe 4.0進入到PCIe 5.0僅耗時2年，且PCIe 6.0亦將開始於2021年開始制訂標準，在新規範快速推升之下，預估2023年PCIe 4.0將取代3.0，而2024~2025年PCIe 5.0將取代4.0，在伺服器及企業用戶上大量使用，群聯2018年開始與AMD合作PCIe 4.0 SSD控制晶片，2019年正式出貨，AMD近年產品認同度大幅上升，順利打開群聯知名度，此外，2019年獲供Xbox第一代產品，讓群聯知名度進一步上升，目前已在供應Xbox第二代內建及外掛SSD控制器，整體而言，群聯2021年可望再獲2家美系原廠訂單，且亦與日、中原廠洽談中，發展領先競爭對手，整體PCIe將為群聯未來數年營運重要成長動能，在5年內成為產業內重要角色。

群聯在與原廠維持良好關係下，相對競爭對手具穩定原料供應，營運受記憶體價格波動低，近年獲利穩定，除了維持營運成長而持續R&D的投入外，配息穩定維持在50%，另外，2021年在PCIe開發持續開花結果帶動營運成長下，本業獲利將呈現正成長，且積極佈局的高端化產品效益未來將逐漸開花結果，整體來說，群聯長線營運仍可持續樂觀看待。

(時報資訊)