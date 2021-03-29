1.台積電(2330)：法人看好3月營運為歷年最旺，加上26日ADR大漲5.53％，積極挑戰600關。

2.華邦電(2344)：上周五外資大舉回補買超34526張，今早股價續彈近2%。

3.第一銅(2009)：上周五LME指標期銅上漲182.5美元，激勵盤初股價一度漲逾8.5%、放量跳上月線。

4.中鴻(2014)：上周五外資回補買超2976張，今早量價俱揚，挾量漲逾3%、躍過月線。

5.廣華-KY(1338)：去年每股盈餘3.51元，擬配息3.5元，早盤放量漲逾5%，邁向70關。

6.永豐餘(1907)：多頭點火，盤初股價漲近7%，站穩30關。

7.華紙(1905)：漿價暴衝，4月紙張再漲10％，不理外資連日賣超，盤初強彈逾5.5%。

8.鴻海(2317)：外資連2賣後，上周五轉為買超3260張，125元形成短線底部，今早將叩關130元。

9.昇貿(3305)：訂單湧現，Q1可望出現旺季水準，多方展攻勢衝漲停，改寫近7年高點。

10.南電(8046)：新產能Q2投產，搭配三大法人買超，多方堅守340元。

11.大飲(1213)：2020年虧損幅度比前兩年收斂，加上天氣轉熱迎冷飲商機，今早大漲逾7%。

12.日勝生(2547)：2020年EPS為0.69元，擬配息0.62元，配息率、殖利率皆美，早盤走高2.5%。

13.仁寶(2324)：獲雙B車用電子訂單，早盤飆漲停，收復周線。

14.巨大(9921)：去年賺逾1股本、擬配息8元，早盤漲逾6.5%，突破300元。

15.佳世達(2352)：法人看好獲利創高，早盤放量漲逾4%。

16.潤泰新(9945)：去年EPS 5.88元，居類股獲利前段班，早盤觸及漲停。

17.元禎(1725)：去年每股盈餘1.37元，激勵連拉兩根漲停，攻上20年及逾9年高。

18.南紡(1440)：去年EPS跳升至0.57元，訂單能見度至6月，且有持股南帝21.4％獲利貢獻，盤初一度飆高4%，觸及20元及近7年高。

19.新纖(1409)：高現金殖利率、打入電動車供應鏈，多項題材點火推升今年獲利戰新高，激勵早盤勁升5%，飆上逾10年高峰。

20.群創(3481)：擁漲價題材，上周五吸引三大法人聯手買超6.3萬張，早盤急拉勁揚5%，站穩20元並登波段高。

21.彩晶(6116)：獲外資青睞，連五日買超達14.5萬張，早盤挾量衝漲停，改寫逾7年高價。

22.東和(1414)：新疆棉爭議帶動棉價上漲，台廠紡織廠得利，早盤放量觸頂，登今年高。

23.閎暉(3311)：華新科躍第一大股東，連拉兩根漲停慶賀，勇闖逾6年高價。

24.合一(4743)：糖尿病足部傷口潰瘍新藥「速必一」乳膏，獲衛福部通知領取藥證，早盤放量觸頂，跳上半年線。

25.萬海(2615)：斥資160億元訂造5艘1.32萬Teu貨櫃船，運價向好，早盤挾量續漲逾4.5%。

26.四維航(5608)：去年每股虧3.27元、擬不派利，產業利多浪潮仍一波波，今年本業可望獲利，股價力漲逾6%。

27.華夏(1305)：國際油價、PVC需求沸騰，晨盤上漲近4%，再度刷新波段高價。

28.聯成(1313)：PVC、DOP報價攀，上半年營運有望紅不讓，早盤帶量漲近4%，一度衝上20.9元之再創短波高點。

29.敦泰(3545)：遭列注意股，2月每股盈餘1.17元，仍利多檔不住，股價再觸及174元漲停價，維持7%以上漲幅。

30.華豐(2109)：減資後新股掛牌，晨盤跳空漲停，寫17.9元之波段高點。

31.台航(2617)：散裝航運今年可望穩穩賺，BDI指數略漲，早盤上衝漲逾5%。(編輯整理：李慧蘭)

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