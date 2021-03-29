台灣第一家獨角獸等級的新創公司沛星互動科技（Appier），預計明（30日）於日本東京證交所上市，沛星期待能籌資1.32億美元，讓公司估值能達15億美元，替未來拓展業務做準備，沛星極佳的未來性更讓投顧集團JAFCO Asia直呼是軟體界的台積電。

沛星互動科技成立於2012年，擅長運用人工智慧蒐集數據，透過自行研發的軟體讓企業能夠更貼近消費者，例如設定專屬的消費策略與折扣方式，藉此吸引消費者完成消費並擴大收益成果。

根據日經新聞報導，目前沛星已在15個市場拓展業務，2020年報告的收入為8400萬美元，比前一年增長27%，沛星也展現向外擴大的企圖心，將原先日本業務單位轉換成為母公司，申請於東京上市獲准，投資者包括軟銀集團及紅衫資本。

沛星計劃通過首次公開募股籌集145億日元（1.32億美元）基於每股1600日元的發行價，整體估值將來到15億美元（約427.5億新台幣），沛星也成為趨勢科技於1998年上市以來，台灣第一家在日本上市的新創公司。

沛星的投資者、日本創投集團集富亞洲（JAFCO Asia）總裁Yoshiyuki Shibusawa就表示，「對於台灣新創公司而言，這是一個歷史性的事件，台灣有全球性的硬體公司，例如台積電（TSMC）但是在軟體產業，沛星處於創業生態系統的頂端，這是企業家的榜樣。」

沛星在日本獲得高度評價，東京證交所也盼透過此舉吸引更多亞洲新創公司在日上市，提振日本對於亞洲新創公司的吸引力。

(中時新聞網)