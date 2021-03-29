從去年底開始，全球貿易就飽受大缺櫃狀況困擾，航運、空運等運輸成本大幅增加，如今又遇上長賜輪擱淺事件，全球貿易成本承受巨大壓力，標普S&P Global Panjiva分析家Chris Rogers就表示，物價全面上漲將不可避免。

蘇伊士運河占全球貿易12％，是海運重要河道之一，長賜輪的停滯延宕了亞洲到歐洲、北美的消費品運輸，歐美往亞洲的農產品運輸同樣受限，隨著封閉時間拉長，航運成本增加，將給已面臨缺櫃、港口堵塞與載運量限制的企業極大壓力。

根據CNN報導，羅賓遜全球物流公司執行長Bob Biesterfeld指出，供應鏈已出現前所未有的緊繃，影響了航空，海洋和公路的運輸，這確實是史無前例的，這些成本都是是真實的，並且最終會向消費者反應。

去年，新冠肺炎疫情封鎖了正常的貿易往來，全球經濟活動長期放緩，因此，等到去年底狀況好轉後，隨之而來巨大的貿易量反彈，讓產業鏈措手不及。

全球貿易成本承受巨大壓力，根據S＆P Global Platts的數據，運輸一個貨櫃的平均成本，從去年6月的1,040美元飆升至3月1日的4,570美元，另外，今年2月，美國貨櫃的運輸成本總計為52億美元，比去年同月的20億美元還要多上將近3倍。

上周又發生長榮塞船的突發事件，貿易狀況更是雪上加霜，Chris Rogers表示，目前，這些成本中有很多都在供應鏈中，我認為最終將其傳遞給消費者是不可避免的。

荷蘭ING集團經濟學家Joanna Konings則認為，進口商品的成本大幅上漲或這些產品變得難以獲得，這可能會給國內生產商更多的上漲價格空間，對廠商而言，唯一的選擇就是將其轉嫁給消費者。

(中時新聞網)