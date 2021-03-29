相隔20年，2021年國慶煙火將重返高雄！高雄市長陳其邁29日在臉書宣布這項訊息，預告煙火將在高雄港灣登場，見證20年來港區的轉變；副市長史哲也透露，3天前已會勘施放地點，將「以超越雪梨煙火為目標」。

「暌違20年，重磅回歸！」陳其邁上午在臉書貼文表示，2000年，雙十國慶煙火首度離開台北、到高雄舉辦，當時選在港灣畔的廢棄倉庫，促發了駁二藝術特區的開展，之後一直到現在，國慶煙火已整整20年沒到高雄舉辦。

他宣布，今年國慶煙火確定重返高雄，這20年間，高雄港已成為萬眾矚目的亞洲新灣區，駁二、大港橋、圖書總館、高雄展覽館、以及即將啟用的高雄流行音樂中心、高雄港埠旅運中心，透過2021年國慶煙火輝映港灣建設，是高雄人、也是全台灣人都將驕傲的景色。

史哲隨後也在臉書發文，透露3天前他與內政部次長陳宗彥、國防部次長李宗孝、市府副祕書長郭添貴、觀光局長周玲妏、國慶慶籌會與國防部軍備局工作團隊會勘煙火施放地點，特地搭文化遊艇巡航高雄港灣，「我們一致以超越雪梨煙火為目標」、「至少國慶煙火的施放長度就超過雪梨」。

史哲強調，「在陳其邁市長緊緊緊，急切並趨近於貪心的要求下，我們極力爭取各項國家級的慶典與會展重返高雄舉辦」，包括今年國慶煙火、2022台灣燈會、2022台灣設計展都將在高雄舉辦，這3支國家級的慶典與會展的箭，將成為推廣高雄觀光與國際能見度的3支強心針。

高市新聞局指出，2021年國慶煙火將與今年跨百光年大港花火相同，在高雄港施放。

(中時 )