大港開唱順利舉辦，而全國學生音樂比賽卻因防疫因素被停辦，讓學生家長替學生大喊委屈。國民黨立委李德維說，復辦的大港開唱，就是一場「民進黨奪回高雄的慶功宴」，「黨說了算！台灣價值，神功護體，你會意外嗎？」

李德維指出，在大港開唱的同時，一名家長在臉書《爆怨2公社》PO文吐露心聲，說「大港開唱照辦，學生的音樂比賽停辦…」、「女兒班級苦練了許久，好不容易打敗了同區的學校，艱難進入全國總決賽，卻突遭主辦方通知『防疫優先』，停辦比賽，僅剩下個人賽照常舉行。」

李德維說，看到學生音樂比賽被停辦，大港開唱卻能正常舉行，林昶佐更在台上「唱到脫衣」，對比學生音樂比賽被停辦，讓這名家長萬般無奈。萬名樂迷群聚，沒有防疫問題？只有評審打分，防疫優先停辦？這是哪門子防疫標準？

李德維批評，高雄市政府早先被批評「大港可以開唱，清明法會停辦」，結果為了護航大港，高雄市民政局竟然朝令夕改恢復清明法會，當時就已經讓人詬病這算什麼防疫。而教育部不只多重標準，還矯枉過正，HBL，UBA大賽才剛剛熱戰落幕，難道音樂比賽會比揮汗嘶吼的球賽更難防疫？

李德維呼籲教育部，應該把孩子的權益擺在優先，就算防疫指揮中心有意見，教育部也該窮盡一切可能找出折衷或是替代方案，一句「防疫」就讓孩子們的努力付諸流水，只是凸顯官僚的冷漠，大人的怠惰。

他也直言，復辦的大港開唱，就是一場「民進黨奪回高雄的慶功宴」，綠朝老幹新枝穿梭，舊愛新歡登台，雖然蔡總統因為行程「見光死」臨時取消出席，但萬人high唱，仍不遜色。「黨說了算！台灣價值，神功護體，你會意外嗎？」

(中時 )