37歲女星陳妍希2011年在九把刀執導的電影《那些年，我們一起追的女孩》飾演女主角沈佳宜，完美詮釋每個男性的初戀情人一炮而紅。如今10年過去了，陳妍希歷經結婚生子，居然沒留下歲月痕跡，近日曬出一組自拍，青春的模樣彷彿又回春10歲，有網友讚嘆有沈佳宜的影子。

陳妍希27日透過社群網站PO出三張照片，寫道：「知道你們想我啦！早安」畫面中，她留著帶紅色的微捲長髮，畫著甜美淡妝，臉上盡是豐富的膠原蛋白，對著鏡頭擺出可愛的pose，清新又不失親和力的氛圍，讓許多網友感受到沈佳宜的氛圍，忍不住稱讚：「仙女下凡，太美啦」、「沈佳宜回來了」、「可愛又漂亮」、「少女感滿滿」等。

陳妍希曬自拍，可愛又漂亮的模樣使網友再度戀愛。（圖／微博@陳妍希）

陳妍希曬自拍，可愛又漂亮的模樣使網友再度戀愛。（圖／微博@陳妍希）

陳妍希曬自拍，可愛又漂亮的模樣使網友再度戀愛。（圖／微博@陳妍希）

陳妍希27歲時，挑樑演出電影《那些年，我們一起追的女孩》的高中生沈佳宜，綁著馬尾的清純模樣，加上成績優異，還原每個男生在求學時期暗戀的女孩子，魅力席捲全台，甚至有網友想找出本尊，這部電影也讓陳妍希入圍金馬影后，演藝事業攀上高峰。陳妍希5年前嫁給大陸男星陳曉，老公當年看過她演出沈佳宜，也公開稱讚妻子在劇中表現太驚艷：「她給人感覺特別乾淨，從內到外都散發著一種純淨。」

10年過去了，陳妍希為什麼還是能保持少女般的青春臉龐呢？她曾公開養膚方法，自認是敏弱肌代表，只搽天然成分、不添加香料的保養品，也戒掉易流失水分的咖啡，減緩脫水帶來的膠原蛋白流失、肌膚老化。

(中時新聞網)