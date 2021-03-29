國民黨前主席洪秀柱於327日舉辦「護憲保臺」論壇，邀請朱立倫、趙少康、張亞中等可能參選黨魁者與會，宣布競選連任的江啟臣則由現任大陸事務部主任左正東代表，討論兩岸路線。柱姐核心幕僚、國民黨前副祕書長張雅屏上午在臉書發文表示，當天「捍衛中華民國憲法反對台獨的和平路線」是眾人共識，共識可為「政黨路線」；選舉期間面對群眾談一中與統一的深淺，則沒標準，沒標準即「個人態度」。

張雅屏說，2020年總統及立委選舉，柱姐主動表態願意前往台南民進黨王定宇的深綠立委選區一戰，並呼籲黨內高層到沒有人願意一戰的地方激勵士氣。參選期間民進黨大打「抗中保臺」，柱姐明確主張「護憲保臺」，最後於該深綠選區獲得近8萬選票，相較過往5萬出頭的選票有所成長。

他說， 2020年柱姐持續邀請各面向的專家來賓對話，由歷史、文化、社會、政治、軍事、教育等各面向談護憲的意義，發現中華民國憲法是兩岸和平的基石之一，而和平臺灣方得以存續，因此護憲才可保臺。

張雅屏表示， 2021年3月27日，青年節前夕，柱姐舉辦「護憲保臺」論壇。上半場憲法學者董保城、兩岸專家邱坤玄、立委李貴敏與林為洲，也確認了中華民國憲法為兩岸和平的基石，並強調民進黨利用兩岸政治矛盾，擴大臺灣社會分歧以切割選票，致臺灣人民於戰爭邊緣的作法，用心險惡昭然若現。

下半場邀請朱立倫、趙少康、張亞中以及江啟臣(由現任大陸事務部主任左正東代表)，論述國民黨兩岸路線。參與的成員對中華民國憲法為兩岸和平基石具有共識，對於兩岸情勢與美陸關係皆認為須面對現實，因此親美和中而非反中，求同尊異各自努力等具體態度，有一定的共識。

張雅屏說，對於是否向民眾明確表明如何落實中華民國憲法中的一中及終統立場，出現積極走向和平協議深水區與因應選舉迴避的不同態度。至此，清楚的呈現出目前國民黨政治菁英對兩岸問題的路線：捍衛中華民國憲法反對台獨的和平路線，是共識。選舉期間面對群眾談一中與統一的深淺，沒標準。共識可為政黨路線，沒標準即個人態度。

(中時 )