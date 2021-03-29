我國健保給付將有重大變革，衛福部長陳時中今在立法院社福及衛環委員會證實，未來給付不再侷限於醫療院所，長照機構也可望獲給付，陳時中表示，現行一定要到醫院內才能給付的做法並不公平，將來改革一定是以人為本，加強與公共衛生的連結，促進全民更健康，預計下半年啟動修法。

陳時中今在立法院被立委蘇巧慧今天質詢時問到健保改革的議題，陳時中指出，以前為了管理方便，健保給付都一定要到醫療院所才能給予給付，但現在有許多住在長照機構，或是居家醫療的民眾，卻因不便至醫院而無法受到照顧，對此陳時中強調，健保的錢是為了幫助人，因此除了醫院外的人也必須受到照顧，未來改革方向必須以人為本。

但蘇巧慧質疑，反對的人認為，如果健保是以人為本，未來醫院門診量會下降，這樣醫院受到的衝擊，該如何來解決？況且新進來的單位也可能稀釋掉原有單位的資源，但陳時中說，這次改革不是拿健保的費用去支付長照費用，長照有長照的費用，也不是用健保去支付公衛的費用，重點是要如何讓這幾筆錢互相搭配，而不是挖東牆補西牆。

陳時中說明，醫療的目的是為了健康，透過醫療的給支付讓公共衛生做得更好，因此不管是公衛連結、長照連結都是需要，「我所提出的概念，健保是投資的概念，是投資健康的工具，幫助全民更健康，而不是要讓全民的醫療更好」，他也指出，相關改革上半年可能還不會啟動，但下半年會將有關公平性的修法送至立法院。

(中時 )