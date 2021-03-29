明年九合一縣市長及議員選舉還沒開打，就已聞到選戰煙硝味。已連任兩屆的新竹市長林智堅，去年獲得《遠見雜誌》頒發四連霸五星市長，市府團隊的八大施政面向，平均排名則是六都以外最高，創下新竹市史上最好成績，大家都關心林智堅任期屆滿後，誰會是他的接班人？

當外界都在猜，民進黨副祕書長林飛帆是否投入新竹市長選舉？中時新聞網委託艾普羅民調公司，在2月下旬，針對新竹市長選情進行民調，國民兩黨7位可能參選人，在知名度和支持度有明顯落差，其中以國民黨林耕仁和民進黨的鄭宏輝，整體表現較突出，眾所關注的林飛帆知名度高，但支持度不理想。

2022年新竹市市長7位可能參選人，縣市長選戰第一份民調出爐。 (圖/中時新聞製圖)

目前藍綠檯面上可能的七位參選人，從新竹的選區來看，包含香山區現任國民黨市議員林耕仁，連任過六屆市議員，地方資歷深厚。還有一位原本是新民意問政聯盟，2018年才加入國民黨。也是現任市議員陳啟源，連任過三屆市議員。

北區則是民進黨現任市議員李妍慧，連任過五屆，原本是台聯黨的她，2016年加入民進黨。曾任東區議員的現任民進黨中執委鄭宏輝，過去連任過新竹市五屆市議員，並投入了去年2020年的立委選舉，雖然結果敗給了國民黨鄭正鈐，但選民對他的記憶還在。

新竹市選情掉早白熱化，選戰搶先報記者簡睿晴分析目前選情和民調結果。(圖/中時新聞網YT截圖)

東區的國民黨現任市議員李國璋，曾經擔任過三屆市議員，原本親民黨的他，第九屆開始則以國民黨籍參選。另外，國民黨傳出可能的參選人就是現任立委林為洲，林為洲的大盤在新竹縣，而且長期經營立法院，若要回歸地方選舉，跨區選必須提早佈局。

@太陽花領袖選不選？黨內拚命推 本人意願不明

還有一位明星級人物，則民進黨的副秘書長林飛帆，也傳出可能角逐新竹市，因為曾是太陽花運動的學生領袖身分紅極一時，但落到地方選舉，能不能開出紅盤也就不一定。

針對新竹市市政的表現，多數受訪市民還是對交通問題最不滿意。(圖/中時新聞製圖)

這幾位可能的參選人，有來自中央、有來自地方，不過，想延續新竹市的好成績，還是要了解市民最迫切需要解決的市政議題是什麼？調查顯示有40.2%的市民認為，第一優先要解決的是「交通」，另外，社會福利和教育還有觀光議題等，也都超過10%是選民在意的。

「交通」長久以來一直是新竹縣市的大問題，從民調交叉分析來看，男、女的占比超過四成，連政黨藍、綠也都有四成以上希望交通能有所改善。甚至以選區來看呢，東區的人口數最多，對交通議題也最在意，因為這裡就是北台灣的科技重鎮「新竹科學園區」，同時清大、交大都集中在這裡，可以說是關鍵熱區。

目前中央政府和新竹市府都是民進黨執政，交通仍然沒有解決，所以未來選民是不是還願意給民進黨機會？值得觀察。

@新竹市交通沈疴重 市民最不滿

市政問題選民最在意交通，那市長參選人的條件選民又在意什麼？調查顯示有43.1%的市民最在意能否「長期在地服務市民」，其次是「政見要能符合需求」。因此，這個人選是不是具有接地氣，就看在地服務還有政見，是否解決地方問題。如果在中央知名度很高，不一定反映在地方上的支持度，現在的選民很聰明，絕對排斥「選舉才出現，選後看不見」的首長。

從選舉人數約34萬的新竹市來觀察，國、民兩黨七位可能的參選人，在知名度的表現，鄭宏輝獲得領先，他去年才參選過立委，選民印象深，因此知名度是所有可能參選人中最高的；其次是被指月領九萬的林飛帆，緊接著，是中央的立委林為洲，然後是林耕仁。

國民黨內四位候選人左起李國璋、林耕仁、林為洲、陳啟源目前行情有落差。(圖/中時新聞資料庫)

這份民調結果也發現一個現象，即知名度七成以上的四位參選人，除了鄭宏輝剛選過知名度高，林飛帆、林為洲是夾帶中央的知名度，唯一透過長期耕耘地方獲得知名度的就是林耕仁。其餘幾位知名度則都落在五成左右。也可看出地

方選舉的知名度不一定等同支持度，所以在支持度上，依序為鄭宏輝、林耕仁、李妍慧、陳啟源、林為洲、李國璋、林飛帆，並沒有和知名度呈現正相關。

再整體縮小來看國民黨內的參選人支持度，以長期經營地方的林耕仁最為領先，其次是陳啟源，再來是林為洲和李國璋，若經過交叉分析，目前純泛藍的選民最支持林耕仁參選，政黨中立的選民也同樣最支持林耕仁，同樣超越其他黨內參選人，這樣的結果也驗證地方經營的重要性。

總結來看，在整體知名度和支持度上，目前只有民進黨鄭宏輝和國民黨的林耕仁，獲得2成以上的選民青睞，其他5位參選人多半在1成多左右的支持度，目前因為像林飛帆等人未正式表態，加上選情不到白熱化，日後如果再加上藍綠以外的政黨候人角逐，大盤競爭上會更加激烈。

國民黨新竹市預計7月新任黨主席產出前，在6月底舉辦市長參選人初選民調，所以幾位參選人已提前部署。廣告看板、網路空戰、勤跑基層社團活動都是爭取支持的方式，也都開始逐步加溫，參選人中林耕仁長期經營地方，目前調查顯示知名度和支持度都比其他2人高，可預見3人在爭取提名上還會有一番熱戰。

民進黨在市長林智堅卸任後，也有著保住竹市的壓力，民進黨內人士指出，目前預計7月全代會之後會通過選舉規範，經黨內協調後，若有超過兩名以上參選人，將會舉辦初選進行全民調。屆時兩黨甚至其他黨派的角逐人選，就會一一正式浮上檯面。

(中時新聞網)