國軍近年事故頻傳，2年內共發生5起空難事故，造成6架軍機損毀、12人死亡、2人失蹤；國防部今日赴立院接受備詢，對於國軍意外頻傳，國防部坦承連續發生飛安意外，顯示未能從事故中汲取教訓，確實應該檢討。

有關台東志航空軍基地2架F-5E戰機在22日發生空中碰撞，造成飛官羅尚樺中尉殉職，另一位飛官潘穎諄上尉失聯，國防部副部長張哲平表示，目前搜救沒有新的進展，海空跟陸上的搜索仍持續在進行中。

至於空軍目前發生多起重大飛安事件，對於整個調查過程，張哲平表示，飛安報告分三個階段，第一個是45天的初期報導，然後是180天的期中報告，到最後是一年要完成調查報告。由於調查報告中有事涉機密的部份，除非有單位要申請，按必要核定程序，通過以後給他審閱。另外，在調查報告完畢之後，國防部也會適時對外說明。

立法院國防委員會上午進行「強化國軍空勤人員訓練安全現行作法與精進作為」專案報告。國防部報告坦言，國軍飛行部隊歷年飛機失事案例，以近兩年所發生的重大失事次數相對較高，國軍深刻檢討。

報告指出，國軍在近2年期間計肇生5起重大飛安事件，更折損了12員優秀同仁，尚有2員待尋，分述如后：

一、109年1月2日一架UH-60M型機為人因與環境複合因素，於新北烘爐地山失事，造成8員殉職。

二、109年7月16日一架OH-58D型機為機械因素，於新竹基地失事，造成2員殉職。

三、109年10月29日一架F-5E型機依目前所獲事證，研判為機械因素，於臺東外海失事，造成1員殉職。

四、109年11月17日一架F-16A型機於夜間花蓮外海失事，造成1員失蹤，肇因待查。

五、110年3月22日二架F-5E型機空中擦撞，於臺東外海失事，造成1員失蹤、1員殉職，肇因待查。

六、針對前述案例，顯示相關飛行部隊未能汲取教訓，進而衍生憾事，國軍應確實檢討探究肇因，才能有效防患未然。

(中時新聞網)