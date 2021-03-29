蘇花公路日前發生6死39傷，交通部召回打造肇事車輛的名盛公司製造的718部大客車，到28日已經召回將近8成。外界關心清明連假就要到了，此次交通部大動作是否影響連假交通？對此交通部表示沒有發現重大瑕疵，也不影響清明連假疏運。

立法院交通委員會29日專題報告「提升用路人車安全：就全國道路易肇事路段（含台61線西濱快速道路）全面評估肇事類型，並就提升用路安全及如何降低全國交通事故肇事率」並備質詢，多位立委關切蘇花公路事後相關調查。交通部政次陳彥伯回應立委李昆澤時，表示交通部召回的名盛718部遊覽車到28日已經召回565輛，每輛檢查約15分鐘，沒有發現重大瑕疵，也不影響清明連假疏運。李昆澤追問，運安會說肇事車輛座椅安裝時少了2根螺絲，但之後車安中心又說不影響，到底誰說的對？

立委洪孟楷詢問，這次遊覽車事故有2波召回車輛，第一波是名盛打造的718輛，之後又第2波擴大召回471輛。第2波擴大召回是因為2018年遊覽車撞山壁及2020年陽明山2次事故，那為何當時事故時沒有召回，而要等到現在才召回？到底有沒有標準作業流程？如果這471輛也少鎖2顆螺絲，算不算合格？

陳彥伯表示「交通部尊重運安會說法」，但根據車測中心訂出的標準，座椅安裝只要符合車安中心700公斤拉力的破壞性測試即可。至於業者的補償機制，陳彥伯表示檢測和召回都會和業者配合，補償機制正在規劃中。至於是否要提高拉力測試的標準？陳彥伯表示檢測基準是國際規範，之前交通部長林佳龍承諾加強動態檢測，陳彥伯表示會和相關產官學研以及運安會研議，2個月內會做出標準。

(旺報 )