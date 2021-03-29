台積電美國存託憑證（ADR）大漲5.53%，台積電(2330)今天股價開高9元達599元，早盤一度達600元，漲10元，目前股價約在597~600元之間的月季線之間整理。

台積電ADR收盤116.56美元，漲6.11美元，漲幅高達5.53%，換算每股為台幣666.77元。台積電上周五止跌，收上590元，外資轉為買超6859張。

台積電第1季淡季很旺。台積電前2月營收2332.82億元，第1季營運目標應可順利達成，季營收將達127億至130億美元，推估台積電3月營收將達新台幣1217億至1301億元，將創歷年同期新高。

另外，市場傳出台積電 今年將逐季提高12吋晶圓報價，台積電對此表示，「致力於提供客戶價值，不評論價格問題」。

台積電上周股價走勢劇烈震盪，一度下探570元，創2個多月新低，吸引許多小股東趁機搶進，台積電股東總人數首度突破100萬人大關，單周增加5萬3377人。

台積電上周股價因英特爾的消息影響震盪，最低達570元，創2個多月新低，不過，隨著低接買盤湧入，26日收高在590元，上周股價收斂至僅小跌1元。

(時報資訊)