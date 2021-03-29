【旅遊經編輯部報導】2021碧潭水舞已登場，相關展演將至5月22日止，活動期間每晚6點到8點30分之間，每逢整點和半點進行演出，每日將有2首曲目交錯展出，每首曲目演出時間為4分半鐘，是碧潭視覺、聽覺的雙重饗宴。由於新北市升格滿10周年，因此水舞將融合歌曲「新北市，做大事」，結合新北市市徽的四瓣幸運花延伸出「花舞幸福」概念，邀請民眾到碧潭也能帶回滿滿的愛與幸福。

水舞

水舞

水舞

水舞

星光草皮

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今年碧潭水舞有三大不同！一、打造360度環境劇場，除了寬30公尺的大型水幕投影科技外，並透過尖端投影技術。二、碧潭沿岸岩石營造美麗光環境，延伸水舞展演內容。三、在碧潭東岸布置星光草皮等！帶給民眾和過往完全不一樣的感官饗宴。表演節目中融合了棲息於碧潭和美山的紫斑蝶為意象，化為故事主角炫彩蝶，呈現6首震撼人心的水幕故事，串聯起碧潭獨有的特色與記憶。

新北市副市長謝政達表示，碧潭水舞象徵著這個城市的生命力和創造力，高科技的水舞和水幕投影搭配，不斷推出更多創。這次水舞將融合了新北市升格滿10周年的歌曲概念，也是希望藉由水舞來展現市府的意志，期待未來與市民朋友攜手共創更多新北市的精采事蹟。

碧潭水舞曲目率先登場為「花舞幸福」和「霓幻森林」兩首曲目；在「花舞幸福」中，炫彩蝶破繭而出，帶著幸福與愛的能量飛越新北市重要地標，帶領遊客欣賞女王頭、富貴角燈塔、淡水情人橋、新北耶誕城等充滿活力的新北亮點，最後降臨碧潭與絢麗浪漫的水舞共同舞動，期盼與市民一起邁向下一個10年，如綻放的花瓣不斷嶄露全新面貌；而「霓幻森林」將帶來一場夢幻的叢林故事，炫彩蝶穿梭於森林綠意幻境，藉由磅礡音樂結合水之藝術，絢爛光點閃耀於碧潭，帶來目眩神迷的享受，也襯托這個城市富有冒險精神的勇敢與拚勁。

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(中時新聞網)