【旅遊經編輯部報導】

「台灣燈會 全台祈福」各地接力展出後，受到民眾迴響。其中金門縣政府更爭取「傳藝風華燈區」、「動物星光燈區」，並命名為「金門星光節」！金門星光節總計71座燈組跨海在金門現光芒，相關活動於昨(28)日起至5月30日盛大展出，透過燈藝師辛苦設計的多樣視覺花燈，為金門民眾及旅客帶來難忘的聲光視覺饗宴！

交通部觀光局局長張錫聰表示，「金門星光節」對台灣、金門及台灣燈會而言，都是歷史上重要的里程碑，也代表「台灣燈會 全民祈福」的意涵，讓台灣燈會島內外皆能感受到燈會的祝福。這次移展燈區「傳藝風華燈區」及「動物星光燈區」皆是燈藝師辛苦付出所完成的作品，還有「喔熊組長」、知名插畫家Bugcat Capoo的作品「咖波」也融入燈藝設計參與展出，作品將分別在瓊林保護廟、蘭湖周邊展出。

金門縣縣長楊鎮浯表示，金門縣政府一直積極與台灣燈會爭取花燈移展，這次更將燈會命名為「金門星光節」，活動至5月30日止，將為期2個月的展出。此外，為了讓民眾及旅客享有難忘的回憶，更準備特別節目，包含邀請高手高爾宣、婁峻碩及告五人樂團到現場表演！

※.燈飾作品：

圖片：交通部觀光局提供

(中時新聞網)