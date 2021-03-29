缺鐵是相當常見的營養不良問題，其中又以女性較為常見。當身體出現缺鐵的情況，不僅容易掉髮，身體也容易生病。想要補鐵，可從日常生活中的食材補充，搭配對的食材煮成湯，也更有助於吸收！

●缺鐵不僅易掉髮，免疫下降易生病！

嫚嫚營養師指出，一般成年男性一天至少需補充10毫克的鐵，女性則為15毫克。當身體出現缺鐵的情況時，容易影響氣色，身體也容易疲倦，且也會出現掉髮的情況，甚至也會使得免疫力下降變差，容易遭受病菌感染或出現感冒的情況。提醒民眾平時就應均衡補充營養，若有自覺缺鐵，更應適度補充，特別是停經前、懷孕、哺乳期的女性，以及吃素的朋友更要多加留意。

缺鐵不僅易掉髮，免疫下降易生病！(圖/今健康提供)

●喝湯補鐵去疲勞，食材搭配吸收好！

日常生活中其實有不少食材都有助於補鐵，嫚嫚營養師也分享幾道常見容易入手或製作的湯品，有助補鐵同時去除疲勞，搭配對的食材更有助吸收。

.豬血湯

常見補鐵的湯品如豬血湯，一碗就可吃到約50g的豬血，其含有14mg的血基質鐵，熱量卻僅有約15大卡左右，是個有助補鐵又少負擔的選擇。

.蛤蜊湯

魚貝類也是個血基質鐵相當好的攝取來源，其和豬肉、牛肉等紅肉相比，飽和脂肪酸含量更低，以魚貝類攝取，有助在補鐵的同時兼顧防範慢性病發生的風險，像是蛤蜊湯就是個相當不錯的選擇。

.紫菜蛋花湯

想要補鐵，日常常見的雞蛋也是個很好的選擇，其也能提供血基質鐵，和含有非血基質鐵的紫菜搭配在一起，不僅有助補鐵，雞蛋的所含有的半胱胺酸，更可幫助促進紫菜的非血基質鐵吸收，因此也相當推薦可以將兩食材做成紫菜蛋花湯。

.紅豆地瓜湯

紅豆也有非血基質鐵，嫚嫚營養師推薦可和地瓜一起煮成紅豆地瓜湯，因為地瓜含有非常豐富的維生素C，在有澱粉包覆的情況下，煮後保留度更高，更有助紅豆的非血基鐵吸收。

.紅莧菜番茄豆腐湯

紅莧菜和豆腐也都是有助提供非血基質鐵的食材，嫚嫚營養師建議，可將兩者與番茄一起煮成湯，番茄也含有非常豐富的維生素C，在起鍋前加入番茄更有助促進鐵質吸收。

喝湯補鐵去疲勞，食材搭配吸收好！(圖/今健康提供)

●避免干擾鐵吸收，相關飲品先別喝！

適當的從天然食材中攝取營養，並搭配對的食物幫助吸收，有助補充鐵質，不過也要注意日常生活中也有不少食物會干擾鐵質吸收。嫚嫚營養師指出，像是咖啡、茶飲、牛奶等都是容易干擾鐵吸收的食物，因此不論前後，都建議最好間隔兩小時為佳。

避免干擾鐵吸收，用餐前後兩小時間，這些飲品先別喝！(圖/今健康提供)

(中時新聞網)