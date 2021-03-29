#Celtics expected to consider signing DeMarcus Cousins after missing out on Andre Drummond, source tells @HoopAnalysisNet. Would be solid front-court depth behind Robert Williams. — Evan Massey (@massey_evan) March 28, 2021

原本還跟湖人競爭前騎士中鋒德拉蒙的塞爾提克，在德拉蒙確定加盟湖人後，根據《HoopAnalysisNet》記者馬塞29日搶先爆料，塞爾提克預計將會簽下先前遭到火箭釋出的考辛斯，試圖補強他們的內線空缺，這擺明就是「無魚蝦也好」！

畢竟塞爾提克目前內線相當空虛，先發中鋒崔斯坦湯普生仍因觸發聯盟健康與安全協議停賽，蒂斯也被交易到公牛，只能用派崔克威廉斯、羅伯特威廉斯兩名菜鳥前鋒頂住內線，往往內線都成對手狂虐的重點，勢必趕緊找來一名堪用中鋒。

問題是考辛斯本季替火箭打了25場例行賽，平均拿下9.6分、7.6籃板及2.4助攻，他的進攻勉強還可以，卻在防守上明顯跟不上對手，才讓火箭選在2月24日把他提前釋出，至今都快1個多月了，考辛斯還是沒有得到任何球隊青睞。

只是當前自由市場幾乎已經沒有其他合適內線人選可挑，塞爾提克假如不跟考辛斯簽約，繼續只用這種內線陣容拚戰，就算闖進季後賽也只會變成首輪遊，塞爾提克目前戰績23勝23敗，勝率剛好5成，排在東區第7，確實很有機會闖進季後賽。

(中時 )