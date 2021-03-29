社會住宅包租代管宜蘭縣媒合率只有3成，宜蘭市公所今天舉辦說明會，盼能讓有需求的鄉親了解。（李忠一攝）

內政部營建署推動「社會住宅包租代管」，但各縣市媒合率低，從去年8月至今宜蘭縣也只有3成，今天（29日）宜蘭市公所邀請里長、宜蘭縣租賃住宅服務商業同業公會，盼能讓屋主與房客了解包租代管的好處，宜蘭縣政府地政處表示，3成媒合率以全國來講不算低，縣府會持續加強宣導、推廣。

宜蘭縣租賃住宅服務商業同業公會理事長簡龍裕表示，社宅包租代管第1期只有六都辦理，第2期擴及到其他縣市，宜蘭縣有100戶配額，得標廠商縣內溪南、溪北地區各有一家。

簡龍裕表示，包租代管好處多，如有火險、地震險等保險費，有專業的服務、協調、管理，申請戶可依狀況以市場5至9折租屋，對屋主而言則因為有政府補助不受影響。

宜蘭市長江聰淵表示，包租代管讓屋主提供空房，不僅幫忙管理還可減免租金，但100戶現僅媒合30戶，好政策要多落實，營建署計畫第3期加碼400戶給宜蘭，但擔憂現今3成的效率影響後續整體補助計畫，因此邀請里長、公會來說明推廣。

江聰淵表示，縣府也有推動宣導包租代管，會舉辦說明會是盼政策可以落實到末梢端，讓基層里長了解，因為基層一定知道哪裡有空房可提供使用。

縣府表示，包租代管全國各縣市媒合率大約2成，媒合率低是屬於通案，原因可能是民眾對政府的新政策還不夠熟悉，縣府的網站都有包租代管的資訊、公告，也會加強宣導讓民眾了解。

(中時 )