長榮海運貨櫃輪長賜號23日擱淺於蘇伊士運河，連日來靠著小小怪手協助脫困，而小怪手也在全球爆紅。對此，行政院長蘇貞昌形容，這是「全世界壓力最大」的怪手，並介紹「全台灣責任最重」的怪手。

蘇貞昌昨（29）日在臉書指出，誰能想到，一台怪手得扛起全球供應鏈的重任；而在台灣，由於前瞻預算的投入，無數水利夥伴操作重機具趕工負責，水庫清淤創新高、桃竹備援管線串聯、石門水庫防淤隧道、開闢新興水源的重任，在台灣遇上大旱時，能夠降低對民生的影響。

蘇貞昌表示，政府超前部署、第一線施工人員使命必達，大家也能一起幫忙，並請民眾響應節約用水，一起度過這一關。

對此，網友表示，「危機可以是轉機」「抗旱清淤，前瞻部署」，可以趁這個時候把全台水庫的淤泥及垃圾清一清。

另有人質疑，水庫上游濫墾不解決、不做水土保持，光是清淤有什麼用？「笑死，有政府會做圖吧，還故意把頭放大是要表示自己有大頭症嗎」，如果是超前部署，「請問院長是否有發現台灣是個最浪費水的地方呢？」既然提前佈局，為何還限水？根本就是矛盾、是詐騙。

(中時新聞網)