內政部次長兼國家住都中心代理董事長花敬群指出，國家住都中心全面盤點公有土地，積極投入社會住宅興辦，2021年第一季，國家住都中心累積決標15處社宅，約4,000戶，並以每年1.5萬戶的量能持續興建社宅。

花敬群今日赴立法院提出「住都中心於居住正義議題中扮演之功能與定位」等報告。立委針對蔡政府提出8年20萬戶社會住宅的進度，以及租金補貼等議題提出質詢。

花敬群強調，未來每年以1萬戶到1萬5,000戶的速度進行興建，以期達到目標。

另外，國家住都中心除直接興辦社會住宅，也投入社會住宅包租代管，同時達到扶植公會與輔導業者，以健全租賃市場之政策目的。國家住都中心自109年度，偕同租屋需求較高的6直轄市公會開始推動，鼓勵民間屋主接受包租代管的服務，將房屋出租為社會住宅。計畫目標5,000戶，截至110年3月20日，已協助4,347戶家庭找到理想的租屋處。

由國家住都中心主導的公辦都更，強調關係人權益保障與資訊公開透明，同時尊重地方既有紋理，並加強都市更新的公益性。

(工商 )